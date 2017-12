La diocesi di Ventimiglia distribuisce calendari 2018 per offrire ai malati il 50° pellegrinaggio a Lourdes

Ventimiglia. Per festeggiare il nuovo anno in cui si svolgerà il cinquantesimo viaggio organizzato dalla diocesi di Ventimiglia a Lourdes, l’opera diocesana pellegrinaggi ha preparato dei calendari che saranno proposti nei fine settimana al costo di cinque euro cadauno al termine delle celebrazioni di questo periodo natalizio.

Uscendo da messa i fedeli incontreranno i numerosi volontari che con questa iniziativa intendono raccogliere fondi per poter offrire il viaggio del cinquantesimo anniversario a malati indigenti che non potrebbero sostenerne il costo. I calendari da appendere alla parete riproducono i luoghi più caratteristici del santuario e i momenti più toccanti del tradizionale pellegrinaggio come la messa internazione e la fiaccolata della sera. Sono indicate anche le principali feste e solennità dell’anno liturgico universale e diocesano e alcune iniziative del gruppo volontari Lourdes.

“L’idea è di farsi accompagnare da Maria tutto l’anno e di sapere che il semplice gesto di solidarietà che si compie con l’acquisto di un calendario permetterà a chi soffre nel corpo e nello spirito di vivere un momento di pace e fede davanti alla grotta delle apparizioni” – spiega Francesco Sacco, addetto all’ufficio pellegrinaggi e ideatore dell’iniziativa.

La realizzazione è stata possibile grazie al contributo di sponsor, che hanno permesso la stampa dei calendari. A loro va il ringraziamento dei Otten Hernicus, incaricato dell’opera diocesana: “Sappiamo che hanno risposto con entusiasmo e generosità non per farsi pubblicità ma per aiutare la realizzazione di questa idea. E’ lo spirito che anima da cinquant’anni il nostro gruppo con persone offrono tempo e mezzi perché si possa continuare ad accompagnare i malati”. Sono aperte intanto le iscrizioni al pellegrinaggio.

(Foto da sito di diocesi Ventimiglia)