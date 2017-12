Imperia. I prodotti della provincia di Imperia sbarcano al Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo, inaugurato lo scorso novembre a Bologna.

Tra i 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, le 40 fabbriche contadine, i 40 punti ristoro, le 6 aule didattiche e le sei “giostre”, vi è anche uno stand dedicato alla Liguria e soprattutto all’olio della nostra provincia.

Nel luogo in cui si celebra la biodiversità agroalimentare ed enogastronomica italiana sono messe in risalto anche le eccellenze liguri, come l’olio d’oliva, l’oliva taggiasca, il vino, il pesto e il chinotto. In uno stand è stata addirittura riprodotta la fabbrica dell’olio del Frantoio Roi per mostrare ai visitatori il processo che dalla materia conduce al prodotto finito. E’ presente infatti il mulino tradizionale con macine a pietra e quello di nuova concezione con estrazione a freddo a ciclo continuo.

Oltre ai vari prodotti esposti ed acquistabili, lo stand ha all’esterno anche un’aiuola con alcune varietà di ulivi per mostrare e far conoscere sopratutto ai più giovani il mondo agricolo. Per questo motivo viene anche spiegata la storia del prodotto, che nacque nel 1900, quando Giuseppe, un ramo della famiglia Boeri, affittò un frantoio comunale. E’ stato poi suo pronipote Franco ad ampliare gli oliveti “Roi” fino agli attuali 42 ettari, con circa 11 mila alberi riservati alla cultivar Taggiasca. Insieme alla moglie Rossella ora conduce l’azienda agricola Gaaci a Badalucco, nel cuore della valle Argentina, dalle cui piante si produce il Cru Gaaci. La fiera è perciò un banco di prova per far conoscere agli abitanti dell’Emilia-Romagna e al mondo i nuovi prodotti.