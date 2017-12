Isolabona, causa tra Comune e avvocato si chiude con transazione: ente pagherà 17mila euro

Isolabona. E’ arrivata ad una conclusione la vicenda iniziata nel 2009 quando il Comune di Isolabona ha incaricato l’avvocato Marco Mazzola, ex sindaco di Olivetta San Michele, di difendere l’amministrazione in una causa intentata da Paola, Germano e Pietro Anfosso e Antonella Sciamanda, che chiedevano all’ente 80mila euro per danni a proprietà e piantagioni derivati da lavori di messa in sicurezza a seguito di un grande dissesto idrogeologico. Dopo aver vinto la causa, nel 2014, il Comune non aveva mai pagato il suo legale che, a sua volta, ha fatto causa all’ente per ricevere il suo onorario.

La causa si è chiusa con una transazione e il pagamento di onorari e spese accessorie per 17mila euro. La decisione è stata presa dal sindaco Dario Faraone e dalla giunta comunale per evitare una condanna al pagamento di una somma ancora maggiore. L’avvocato verrà dunque pagato in due soluzioni: una prima rata da 8.500,00 euro entro la fine del 2017 e una seconda, di uguale importo, entro il 30 settembre del 2018.