Diano Marina. Come anticipato il 23 dicembre scorso da Riviera24.it sono tre minorenni, tra i 14 e i 16 anni, e un 19enne i responsabili dell’incendio scoppiato martedì scorso all’hotel Teresa a Diano Marina.

Le fiamme, come moto, hanno distrutto un’ala dell’ex albergo che si affaccia sul litorale del golfo dianese. I carabinieri hanno scoperto la banda grazie ad una donna che ha notato il gruppetto in fuga e alle telecamere della zona.

Per tutti l’accusa è di incendio doloso e danneggiamento aggravato. Per i tre minorenni la denuncia è arrivata alla procura dei minorenni di Genova, per il maggiorenne indaga invece la procura di Imperia. Per appiccare il fuoco hanno trovato carta e cartoni. Le fiamme in pochi istanti hanno raggiunto le suppellettili. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia.