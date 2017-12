Imperia. Per noi del comitato Sotto Tina l’anno che volge al termine è stato un periodo di particolare impegno, ricompensato tuttavia, da risultati eccellenti. Le nostre iniziative, in primis, le coinvolgenti visite alla cupola del duomo di San Maurizio, sono state particolarmente apprezzate e l’adesione ad esse ha toccato vette di vero e proprio entusiasmo. Alla fine di questo emozionate percorso Il comitato Sotto Tina porge sinceri e vivissimi auguri di buone feste a tutti coloro che ci hanno aiutato a pubblicizzare le nostre proposte; dai giornali on line e quotidiani sino alle associazioni di categoria, oltre, ovviamente, a tutti i cittadini che ci hanno onorato con la loro partecipazione. Ma è a tutta la nostra città, che dal Parasio il Comitato Sotto Tina si rivolge con la speranza, il prossimo anno, di vedere realizzato il restauro dell’Archivolto della Tina, obiettivo primario per il quale questa associazione è nata. Noi continuiamo a sperare e a tenere i riflettori accesi sul nostro sogno …Vi anticipiamo alcuni dei nostri appuntamenti per il 2018 augurandoci vogliate continuare a seguirci e supportarci.

Buon Natale e Felice 2018

da tutti noi dell’associazione di volontariato comitato Sotto Tina

Domenica 28 gennaio ore 15,00 – Storia della Basilica e visita alla Cupola

Sabato 10 febbraio ore 16,00 – Santa Chiara storia del monastero e visita alle zone non comprese alla clausura.

Domenica 25 febbraio ore 15,00 – Storia della Basilica e visita alla Cupola

Domenica 11 marzo ore 16,00 – Oratorio di San Pietro – Il marmo racconta.(storia e curiosità sui personaggi a cui sono dedicate le lapidi di Porto Maurizio)

Sabato 24 marzo ore 15,00- Storia della Basilica e visita alla Cupola

Domenica 15 aprile ore 15,00 – Storia della Basilica e visita alla Cupola

Sabato 28 aprile ore 16,00 – Palazzo Guarnieri e la sua storia