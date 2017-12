Imperia, niente spumante a Capodanno: vietata la vendita delle bottiglie di vetro fino alla mezzanotte del 1° gennaio

Imperia. A partire dalle ore 20 del 31 dicembre fino alla mezzanotte del 1° gennaio su tutto il territorio comunale sarà vietata la vendita di bottiglie e contenitori di vetro da parte dei gestori di bar e attività autorizzati a vendere bevande da asporto nelle ore notturne.

L’ordinanza emessa dal Comune di Imperia prevede infatti il divieto di vendere alcolici e bevande da asporto in contenitori di vetro al fine di evitare che, soprattutto nelle ore serali e notturne, bottiglie e bicchieri di vetro vengano rotti o abbandonati per strada rischiando di “porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione”.

È stato infatti vietato a tutti, indistintamente, di consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o bicchieri di vetro così come di detenere o abbandonare in luogo pubblico bottiglie vuote.

Un provvedimento che farà certamente discutere, specialmente coloro che a Capodanno erano soliti brindare con una bottiglia di spumante e che quest’anno dovranno ripiegare sulle meno ‘tradizionali’ bottiglie di plastica.