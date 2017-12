Imperia, il Polo Universitario cerca un nuovo collaboratore esterno

Imperia. Il Polo Universitario sta ricercando nuovi candidati per un incarico di collaborazione esterna con funzioni di supporto alla direzione e coordinamento dell’azienda in relazione al controllo e gestione del personale e dell’agenzia di promozione dell’università. Il termine del bando di concorso è previsto per le ore 12 di lunedì 22 gennaio 2018.

Il nuovo incaricato si occuperà dell’organizzazione e dell’esecuzione dei servizi forniti dal polo universitario imperiese. Dovrà inoltre fornire supporto generico e continuativo alle funzioni operative interne riguardanti la valutazione e la progettazione dei servizi erogati dall’azienda, coordinandosi con l’amministratore unico della società. L’incarico comprende, infatti, anche la gestione e controllo del personale dipendente e delle risorse materiali, immateriali ed economiche; e include la selezione di nuovo personale e l’acquisto e gestione delle risorse necessarie all’università.

L’incaricato dovrà gestire i rapporti con uffici e aziende fornitrici di beni e servizi, con consulenti o professionisti esterni, con gli utenti dei servizi e con gli organi di vigilianza secondo la normativa vigente e seguendo le direttive dell’amministratore unico.

Nel bando sono incluse operazioni di supporto al rilevamento extra contabile inerente le presenze dei Docenti e la loro quantificazione numerica e numeraria e le eventuali operazioni di supporto ai pagamenti tutti effettuati dalla Società. Sono esclusi dal presente bando i compiti di redazione della contabilità aziendale – che non sia la stesura di prima nota contabile delle operazioni aziendali – di redazione delle buste paga e tutti i compiti dichiarativi inerenti e conseguenti, di situazioni contabili periodiche, la redazione del bilancio e tutti i compiti dichiarativi inerenti e conseguenti, i compiti di ausilio alla gestione societaria e all’organizzazione e gestione degli organi sociali e tutte le attività di assistenza continuativa e generica che rientrino nella ordinaria collaborazione alla gestione della società e dell’azienda nel suo complesso, affidati a professionista e struttura esterna.

Compenso e durata

La collaborazione è a tempo determinato per il periodo di un anno dalla data di affidamento dell’incarico, rinnovabile alle medesime condizioni e per il medesimo

periodo.

Il compenso previsto è di 2.500 euro mensili lordi, a cui si aggiungono oneri accessori per eventuali spostamenti al di fuori del comune di Imperia.

La collaborazione professionale non richiede l’osservanza di un particolare orario di presenza presso gli uffici del Polo Universitario, mentre è richiesta invece la costante reperibilità del collaboratore in ogni giornata tra le ore 9.00 e le ore 17.00.

Requisiti di partecipazione alla procedura

La partecipazione alla selezione è riservata a Candidati che siano iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili da almeno cinque anni e abbiano avuto esperienza pluriennale nell’ambito professionale dell’organizzazione e gestione di società partecipate da Enti Pubblici.

In particolare sono richiesti: conoscenza teorico-pratica della gestione ed organizzazione aziendale e delle S.p.A, conoscenza del Testo Unico società partecipate; conoscenza della normativa sull’Anticorruzione e la Trasparenza amministrativa; conoscenza normativa e disposizioni ANAC su società partecipate da Enti Pubblici; conoscenza del Codice degli Appalti; conoscenza del Testo Unico degli Enti Locali per quanto di competenza; conoscenza teorico-pratica di procedimenti di selezione pubblica di persone, beni e servizi; conoscenza gestione pratica acquisti tramite CONSIP o procedure analoghe; conoscenza della gestione pratica dei rapporti tra Enti pubblici partecipanti e società partecipate.

La domanda

Per l’ammissione alla selezione è richiesta la presentazione della domanda di ammissione con allegati le dichiarazioni con i propri dati anagrafici, i dati di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; la residenza e il recapito presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative alla selezione; il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, una dichiarazione in cui si attesti di essere in possesso dei requisiti necessari alla posizione lavorativa, allegando eventualmente la documentazione dimostrativa.

Alla domanda devono inoltre essere allegati: curriculum formativo e professionale e una copia del documento di identità

La busta entro la quale inviare la domanda deve presentare la dicitura “a Società di Promozione per l’Università p. a. – S.P.U. S.p.A. – contiene domanda di partecipazione a

selezione per Collaboratore di supporto” mentre nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere riportata l’indicazione “domanda di partecipazione a

selezione per Collaboratore di supporto”.

Modalità di svolgimento della selezione

La selezione delle candidatura sarà effettuata da un’apposita commissione che valuterà in base al curriculum formativo e professionale (massimo punti 50 su 100) e dopo un colloquio (massimo punti 50 su 100) l’idoneità del candidato. Il colloquio, oltre che sul profilo del candidato e sulle esperienze pregresse riguarderà anche i seguenti ambiti: nozioni di organizzazione aziendale (struttura organizzativa, mansioni, ruoli e principio della delega, innovazione e standardizzazione dei processi; indicatori di performance e controllo); nozioni generali di contabilità aziendale , funzionamento delle società per azioni, normativa società partecipate da enti pubblici, disciplina normativa generale in tema di anticorruzione e trasparenza, rapporto tra società ed ente controllante e relativa normativa, organizzazione e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, sistema della contrattualistica pubblica.

La data e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di 15 giorni. Ogni eventuale assenza, quale ne possa essere la causa, anche di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione stessa.

I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di documento di identità personale valido e di tesserino di iscrizione all’ordine. Prima del colloquio la Commissione procederà alla valutazione del curriculum professionale mentre, successivamente allo svolgimento dei colloqui, procederà alla valutazione di questi ultimi individuando il candidato con il profilo più coerente con l’incarico da attribuire senza formazione di graduatoria.