Imperia, coinvolto in incidente stradale minaccia di morte i carabinieri e ferisce i poliziotti

Imperia. Ha minacciato di morte i carabinieri che lo volevano sottoporre all’alcol test dopo un incidente e, non pago, ha pure aggredito due poliziotti intervenuti in supporto dei colleghi. E’ successo ieri, intorno alle 22,30, in via Garessio.

Un albanese di 53 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dopo che, a bordo della sua vettura, una Peugeot 308, si è scontrato con un’altra auto. A rilevare l’incidente sono stati proprio i militari dell’Arma che, come da prassi, volevano sottoporre il conducente all’alcol test. Il 53enne, che pare avesse bevuto parecchio, si è però rifiutato e ha iniziato a minacciare di morte i carabinieri.

Quando sul posto, allertata dai militari, è giunta anche una pattuglia della polizia, l’uomo ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti: ad uno dei due poliziotti ha morso anche un dito.