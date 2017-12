Imperia, cinghiali avvistati di fronte alle scuole di Caramagna

Imperia. E’ ancora emergenza cinghiali in provincia. Questa volta gli ungulati sono stati avvistati davanti alle scuole della frazione di Caramagna. Si tratterebbe di un gruppetto di circa 4-6 individui, che scorrazzavano tranquillamente, oggi pomeriggio verso le 17, di fronte al plesso scolastico.

La scena ha attirato un nutrito crocchio di curiosi, che ha iniziato a fotografare e filmare gli animali. Alcuni dei presenti hanno allertato la polizia locale e i carabinieri del Corpo Forestale, temendo per l’incolumità delle persone così come per quella dei cinghiali, che rischiavano, a detta di qualcuno, di essere presi a fucilate da qualche scriteriato incline a pericolose, quanto illegali, soluzioni “fai da te”.