Imperia. Arriva il disco orario in viale Acquarone, zona Palasalute. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale nel tentativo di rendere più fluida la circolazione e il turn over di parcheggio delle auto ma, soprattutto, per garantire la rotazione dei mezzi che affluiscono nella zona per la massiccia presenza di ambulatori e uffici sanitari.

Le aree di sosta regolamentata fanno riferimento al tratto tra l’intersezione con via Domenico Laura e l’ingresso della scuola materna. La sosta dei veicoli sarà dunque limitata a due ore (prima era libera) con esclusione delle aree riservate alla sosta dei motocicli e ciclomotori e di quelle riservate alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria che espongono lo speciale contrassegno Cude. La nuova regolamentazione sarà in vigore tra il numero civico 18 e la rotatoria all’incrocio con via Domenico Laura su ambo i lati della strada. Le auto non potranno sostare per un periodo superiore alle due ore, con obbligo dell’indicazione chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo dell’orario di inizio sosta.

La fascia oraria in cui si dovrà rispettare la nuova sosta a disco orario sarà: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Nei restanti giorni, sabato e festivi, la sosta sarà libera 24 ore su 24