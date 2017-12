Imperia, “A Capodanno festeggia senza di noi. Non fare il botto”: i consigli della Croce Rossa per evitare feriti

Imperia. In Italia si stanno moltiplicando a livello locale le iniziative che vietano o propongono soluzioni alternative ai tradizionali botti di Capodanno, che inevitabilmente ogni anno collezionano incidenti e ferimenti, coinvolgendo tanti giovani e ragazzi.

Anche in mancanza di particolari divieti, è il senso di responsabilità, e soprattutto il buon senso che non dovrebbero mai venir meno.

La Croce Rossa Italiana con lo slogan “A Capodanno festeggia senza di noi. Non fare il botto”, promuove alcune semplici regole da adottare in vista dei festeggiamenti per l’anno nuovo.

Ecco alcuni consigli per festeggiare “senza la Croce Rossa”:

1. Non acquistare botti illegali. Rivolgersi unicamente a rivenditori non autorizzati e segnalare alle forze dell’ordine ogni possibile artificio non legale. Comprare botti di capodanno con marchio CE.

2. Non toccare i botti inesplosi trovati per strada. Se si trova un botto inesploso per strada non tentare di riaccenderlo, non toccarlo e contattare, anche in modo anonimo, le forze dell’ordine al Numero Unico Emergenza 112.

3. Tenere gli animali al riparo. Gli animali domestici, come è noto, si possono spaventare molto dal rumore dei botti, ed è quindi necessario tenerli in casa o al riparo e al guinzaglio. Attenzione va prestata anche a non far toccare dall’animale eventuali botti inesplosi.

4. Prestare molta attenzione in caso di vento. L’attenzione deve essere ancora maggiore in caso di vento, in quanto non si è in grado di controllare la direzione di fiamme o scintille che potrebbero arrivare lontano.

5. Non utilizzare i botti in locali interni. È pericoloso utilizzare i botti all’interno di case o locali in genere, che potrebbero provocare principi d’incendio. In questi casi contattare immediatamente i Vigili del Fuoco al numero unico emergenza 112.

6. Non permettere ai bambini di avvicinarsi. Tenere lontani i più piccoli, specie in fase di accensione e scoppio del petardo o fuoco artificiale.

7. Non usare armi e non lanciare bottiglie. Pericolosissimo, anche fatale, l’uso delle armi per sparare nel vuoto o dalla finestra in segno di festa, così come il lancio di bottiglie o altri oggetti.

In caso di incidenti ed emergenze sanitarie chiamare immediatamente il servizio di soccorso al 112, avendo cura di descrivere la dinamica dell’infortunio al fine di veder arrivare il mezzo più adeguato per l’incidente avvenuto.