Impegno sociale e nuovi progetti nel 2017 della Fondazione Casartelli – Perraro

Ventimiglia. Il 2017 è stato un anno di grande impegno per la Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro. L’ente fondato dal poliedrico imprenditore torinese scomparso nel 2016, ha messo in campo diverse azioni a favore del territorio ventimigliese e della provincia di Imperia.

Il primo importante traguardo è stato il completamento del parco giochi del Corsaro Nero, opera pensata, programmata, finanziata interamente dalla Fondazione, inaugurata nella città di confine lo scorso 30 settembre. Il progetto ha restituito alla collettività uno spazio pubblico adibito a parco giochi di circa 1.750 metri quadrati accessibile a tutti e diviso in quattro aree ludiche. Una struttura moderna, in passeggiata Varaldo per i bambini di oggi e i grandi di domani, voluta da Livio Casartelli come segno tangibile della sua riconoscenza alla città che l’ha adottato, dedicato alla compagna Ippolita (Lia) Perraro.

L’attività della Fondazione si è concentrata anche sulla divulgazione culturale. In quest’ottica rientra, per il secondo anno consecutivo, la sottoscrizione di un’apposita convenzione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri per il Museo Civico Archeologico “G.Rossi”. Un progetto messo in campo con diverse finalità: sostenere il completamento di importanti allestimenti all’interno del museo; sviluppare alcune iniziative correlate alla celebrazione dei 150 anni dall’arrivo a Ventimiglia di Thomas Hanbury; collaborare agli scavi archeologici in zona Nervia e infine curare la stampa del Quaderno n. 4 del museo dedicato alla storia del collezionismo nel Ponente ligure.

La promozione e il rilancio del territorio rappresentano un altro obiettivo dell’ente costituito nel 2014. La città tanto amata dall’imprenditore Casartelli, è stata protagonista a dicembre di un importante convegno al Forte dell’Annunziata dal titolo “Ventimiglia porta d’Europa” realizzato anche con un contributo economico della Fondazione.

Un’attenzione alle istanze del territorio che si traduce in fatti concreti. Ad un anno dalla tragica alluvione del novembre 2016, la Fondazione Casartelli – Perraro ha donato mille euro alla Pro Loco del Comune di Rezzo, borgo della Valle Arroscia. L’ente ha inoltre contribuito all’acquisto di un automezzo d’emergenza al servizio del nucleo della Protezione Civile su richiesta dell’Associazione Nazionale Alpini provinciale di Imperia.

“La Fondazione, che ho l’onore di presiedere, finalmente strutturata anche sul piano amministrativo, nel 2018 sarà proiettata a raggiungere importanti obiettivi previsti dallo statuto. Saremo impegnati a favore della solidarietà sociale, della promozione culturale e per le iniziative rilevanti proposte dalle associazioni della nostra provincia – commenta il presidente Armando Bosio -. Correlata all’attività istituzionale, ci sarà anche una ristrutturazione e manutenzione del patrimonio della Fondazione posseduto dal fondatore Casartelli a Torino, affinché possa produrre reddito da reinvestire in iniziative a favore della comunità”.