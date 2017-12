Il SULPL si riunisce a Bordighera, illustrate le prime linee programmatiche per le prossime elezioni Rsu

Bordighera. Nella giornata di ieri si è tenuta a Bordighera la riunione della segreteria provinciale di Imperia del SULPL sindacato autonomo della Polizia Locale. Alla presenza del segretario regionale Sergio Fogliarini sono state illustrate le prime linee programmatiche per le prossime elezioni Rsu oltre ad aver analizzato la situazione tecnico operativa dei vari Comandi delle nostre zone che si accingono anche in questi giorni di feste a garantire la sicurezza ai cittadini.

A tal proposito Fogliarini afferma: “Colgo l’occasione per ringraziare il signor questore Cesare Capocasa per aver ricordato il fondamentale contributo della polizia locale nella lotta alla legalità ed al rispetto delle regole. Un augurio di cuore a tutti gli uomini del Corpo che anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno presteranno servizio con massimo impegno e dedizione nonostante le tante difficoltà cui vanno incontro quotidianamente“.

Fabio Delucchi, rappresentante sindacale del SULPL, afferma: “Anche nelle festività gli impiegati in divisa, perché questo siamo a livello contrattuale, saranno presenti in tutte le città al pari delle altre forze di polizia per vigilare che ogni evento si svolga al meglio e senza problemi.

Nel gelo di queste giornate particolarmente difficili non sotto sotto l’aspetto climatico ma soprattutto dal punto di vista della della prevenzione e della gestione dei potenziali rischi alla pubblica sicurezza, l’uniforme della polizia locale sarà sempre in prima linea nonostante vergognosamente il Governo non si sia ancora deciso a varare una legge di Riforma oltre ad annoverare la nostra categoria tra quelle usuranti. Evidentemente a qualcuno fa troppo comodo continuare a far presidiare le città da poliziotti a costo zero”.