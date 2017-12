Il saggio del sanremese Andrea Gandolfo nella rivista “Storia e Memoria”

Sanremo. Nel fascicolo n. 2 del 2017 della rivista “Storia e Memoria” dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Genova, appare, da pagina 113 a pagina 124, il saggio del sanremese Andrea Gandolfo dal titolo: “Le stragi nazifasciste in provincia di Imperia (luglio 1944-aprile 1945)”.

“Cronistoria degli eventi e bilancio delle vittime, in cui riassumo le vicende dei 49 eccidi compiuti dai nazifascisti in provincia di Imperia dal 4 luglio 1944 all’8 aprile 1945, che avrebbero provocato 312 vittime tra partigiani, civili e bambini. Per la stesura del saggio mi sono avvalso in particolare della ricerca condotta dagli studiosi imperiesi Roberto Moriani e Sabina Giribaldi nell’ambito di un’indagine dedicata alle stragi nazifasciste in Italia” - spiega Andrea Gandolfo.