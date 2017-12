Il Comune di Imperia aderisce al progetto Bimboil

Imperia. Il Comune di Imperia, in veste di Città dell’Olio, aderirà al progetto didattico Bimboil per l’anno scolastico 2017/2018, come da delibera di giunta.

Tema di questa nuova edizione sarà il paesaggio olivicolo ed il turismo sostenibile come patrimonio indissolubile dell’umanità, tematica che nasce in sintonia con l’istituzione della I giornata nazionale della camminata tra gli olivi e con l’elezione, da parte dell’ONU, del 2017 ad anno internazionale del turismo sostenibile.

All’iniziativa hanno aderito le seguenti scuole imperiesi: Istituto Comprensivo Boine, Istituto Comprensivo Littardi, Istituto Comprensivo Sauro.

L’assessore all’agricoltura Maria Teresa Parodi commenta: “Essere socio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio significa impegnarsi a divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio, tutelare l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura e organizzare eventi per la conoscenza del proprio patrimonio. Per questo motivo crediamo che aderire anche al progetto Bimboil sia fondamentale per la realizzazione di un percorso educativo mirato alla conoscenza dell’olio extravergine di oliva ed il suo paesaggio”.