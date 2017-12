Il Casinò di Sanremo in lutto per la scomparsa di Francesco Prevosto: “Abbiamo perso una persona di grande professionalità”

Sanremo. Questa notte è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Francesco Prevosto, consigliere comunale, dipendente del Casinò di Sanremo. Il Cda e il direttore generale del Casinò di Sanremo esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita, che colpisce tutta la comunità cittadina.

“Francesco Prevosto ha sempre applicato grande professionalità e dedizione al suo lavoro per il nostro Casinò. In passato ha partecipato in maniera costruttiva alla vita aziendale anche come rappresentante sindacale. Ha portato la sua esperienza e la sua passione politica anche nel suo mandato di consigliere comunale che ha sempre svolto in maniera equilibrata e con grande partecipazione. Aveva una grande esperienza dell’Azienda Casinò, per cui si è sempre attivato nelle sue diverse responsabilità, ottenendo la stima e l’apprezzamento per il suo impegno sia da parte dei colleghi che del management aziendale” - afferma il consiglio di amministrazione e il direttore generale – “Oggi abbiamo perso una persona di grande sensibilità, preparazione, professionalità ed umanità di cui sentiremo a lungo la mancanza. E’ con profondo scoramento che esprimiamo la nostra vicinanza e quella di tutta l’Azienda alla famiglia Prevosto, alla moglie Nadia e al figlio Luca”.