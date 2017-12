“Grido di dolore” di una lettrice per area camper Sanremo, la risposta del “Camper Park Nervia”: “Venga a Camporosso”

Sanremo. Con riferimento alla lettera “grido di dolore” del 28 dicembre firmata dalla signora Paola Manfrin, desideriamo rispondere che esiste a pochi chilometri da Sanremo, la nostra area “Camper ParK Nervia” con 50 posti camper e completamente attrezzata.

L’area si trova il località Camporosso, è adatta sia a chi possiede camper, sia caravan e persino per chi campeggia con la tenda. Ci sono servizi igienici, area ristoro e tutti i servizi necessari per i camperisti e per chi ama il turismo itinerante. Invitiamo la signora Paola a soggiornare da noi e a vivere la bellezza e la ricchezza della Riviera dei Fiori.