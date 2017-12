Gli auguri di Marco Scajola in un video: “Tanta felicità anche nel 2018″

Imperia. Natale con la famiglia anche per l’assessore regionale l’imperiese Marco Scajola. “Mancano ormai poche ore al Natale e volevo quindi rivolgervi a voi e alle vostre famiglie i miei auguri di buon Natale”.

Ma l’assessore impegnato anche nella battaglia per difendere le categorie dei balneari e quindi con diversi interventi che riguardano anche l’urbanistica ha voluto proiettarsi anche più in là al nuovo anno ormai alle porte. “Non può mancare un grande augurio per il 2018 e speriamo che sia un anno che possa portare tanta felicità”, ha detto nel suo videomessaggio Marco Scajola.