Fibra ottica e Banda Ultra Larga a Molini di Triora: la decisione al vaglio del consiglio comunale

Molini di Triora. Arriva internet veloce anche nel piccolo borgo dell’alta Valle Argentina. La decisione definitiva verrà presa il prossimo 29 dicembre, data per la quale è convocato il Consiglio Comunale, a partire dalla 18.

Tra i punti all’Ordine del Giorno c’è infatti il quarto che recita: “Convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. Approvazione”