Sanremo. Tra due mesi Sanremo si animerà con il Festival della canzone italiana. E mentre trapelano i nomi di ospiti della kermesse canora più attesa dell’anno, ci sono anche delle mezze conferme. Il settimanale “Spy” ha rivelato ad esempio che Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo. Il direttore d’orchestra, certamente più amato dal pubblico, ha fatto sapere che nessuno degli artisti in gara l’ha contattato. “Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival”.

Vessicchio, da vero professionista precisa al settimanale: “Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione”. Il riferimento è a quanto successe l’anno scorso, quando l’inatteso forfait diede vita sui social, dove Vessicchio era diventato una star grazie anche alle affettuose frecciatine di Luciana Littizzetto, un vero e proprio caso.

Al direttore d’orchestra più conosciuto d’Italia era stato dedicato su Twitter un hashtag (#uscitevessicchio) che entrò tra i trending topic delle serate del festival.