Bordighera. E’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio il pregiudicato Roberto Di Rollo.

Come anticipato ieri da Riviera24,

l’uomo è sceso in strada in via Defisiu e ha esploso diversi colpi di fucile caricato a pallettoni contro l’ex titolare delle giostre sul lungomare Argentina Salvatore Migliano e il figlio Massimo. Il movente del gesto sarebbe legato alla lite scaturita per il cane di quest’ultimo. L’abbaiare del cane avrebbe infatti infastidito Di Rollo, che si trovava in strada nonostante fosse ai domiciliari. Dopo un diverbio con Massimo Migliano, Roberto Di Rollo è salito in casa, ha imbracciato il fucile da caccia ed è tornato in strada allo scopo di ferire il proprietario del cane. In quel momento è sopraggiungo anche Salvatore Migliano. Di Rollo ha così esploso diversi colpi in direzione di padre e figlio, senza ferire nessuno. Anche il cane, diversamente da come dichiarato in precedenza, si è salvato.

E’ successo intorno alle 14 del 24 dicembre in via Defisiu, traversa di via Pasteur, in zona Due Strade.

Ad evitare il peggio, come riferiscono testimoni oculari, è stato l’intervento dei carabinieri che hanno disarmato l’uomo.

Le indagini, coordinate dal pm Paola Marrali, proseguono anche per comprendere chi abbia fornito il fucile a Di Rollo, che stava scontando una pena agli arresti domiciliari per aver tentato di uccidere nel 2013 il titolare del Roxy Bar, sempre con un’arma da fuoco.