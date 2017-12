E’ uscito il primo video musicale dei Mostly Harmless girato a Imperia ed a Sanremo

Sanremo. I Mostly Harmless hanno pubblicato il primo loro video musicale: “Le cose che non vorrei sentirmi dire”. La clip, integralmente girata tra Imperia e Sanremo, racconta la vita quotidiana del protagonista prima dell’incontro casuale con la band in un racconto allegro e ispirato. Il video è diretto dalla giovane videomaker imperiese Megan Stancanelli.

La canzone è tratta dal primo EP “Te lo immagini il cielo” del trio sanremese, disponibile online in streaming su Spotify e in download su ITunes, Amazon e i principali digital store. La band, che è attiva in questa formazione da tre anni, è composta da Chiara Palmero, la voce, da Simone Guerrucci alla chitarra e da Alessandro Lanteri al basso.

Chi è l’attore principale, visto che nelle riprese è irriconoscibile? “Abbiamo deciso di girare basandoci su un’idea, che è evoluta in una traccia, senza Trama” – spiega il terzetto – “Logico che per essere scelti, avere grandi abilità di improvvisazione teatrale, Giova. Non possiamo però svelare di più”.

“Dobbiamo ringraziare molte persone che ci sono state vicine nei momenti che hanno portato alla creazione dei nostri primi brani: Alessio Marroni & Giulia Abe Grazzini per il supporto morale, Marco Cassini, Francesco Tommy Tomatis e Giuseppe Pekino Di Cosmo e i loro luoghi di perdizione, Pietro M. Terzano, Danilo Bergamo e Steve Foglia (Battero) per averci accompagnato, Ambaradan, Francesca Pilade, The Roommates, Giova e Trama e Imperia Unplugged Festival per i bei palchi condivisi, Emanuele Dabbono che ci ha dato il via e chi ci è venuto a sentire in tutti questi anni.

Inoltre per la realizzazione di questo video ringraziamo Ipazia – Cibi e Libri, ArteCafè, Steve Foglia, Raffaella, Francesca, Antonio, Andrea & Amelie, Carloandrea Dho, il Luna Park di Imperia, il meraviglioso Giovannazzo che ha superbamente passato la prova costume e ovviamente la grandiosa Megan Stancanelli” – conclude il trio.

Maggiori informazioni sul trio su www.mostlyharmless.live