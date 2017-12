Ventimiglia. Lascia un po’ della sua cucina anche nella città di confine, Gualtiero Marchesi: lo chef italiano tra i più famosi al mondo morto oggi a Milano all’età di 87 anni. Nella sua cucina ha lavorato anche Marco Pani, titolare del ristorante stellato “Marco Polo” e della “Trattoria dei Pani”, entrambi a Ventimiglia.

Titolare del ristorante ‘Il Marchesino’, il decano degli chef, considerato il fondatore della nuova cucina italiana, aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze, oltre ad essere stato, fino all’ottobre scorso, rettore dell’Alma: la Scuola Internazionale di Cucina Italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere.

Appresa la notizia, il figlio di Marco Pani, Diego, ha scritto sulla propria bacheca Facebook: “Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie per quello che hai insegnato a mio padre e a mia madre. Se sono il cuoco che sono, lo devo anche a te. Il Visionario, Il Genio. Come te nessuno mai. Prima di te niente era possibile e dopo tutto lo è stato. Ciao Maestro “L’esempio è la più alta forma di insegnamento”. Gualtiero Marchesi”.