E’ allerta gialla in Costa Azzurra e Alpi Marittime per neve, vento e valanghe

Attenzione per chi si reca nella vicina Francia. Secondo quanto riporta Nice Matin, ieri pomeriggio, Météo France ha emesso un bollettino di vigilanza sulle Alpi Marittime e sulla Costa Azzurra.

Dalle 20 di ieri alle 15 di oggi, le Alpi Marittime sono poste in allerta gialla per “vento violento”, “neve ghiacciata” e “valanghe”. “Fai attenzione se sei impegnato in attività sensibili al rischio meteorologico o nei pressi di un litorale o di un corso d’acqua fai attenzione a l’evoluzione della situazione” raccomanda Meteo France.