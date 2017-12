Dolceacqua. Grande successo a Dolceacqua per la “Festa delle lanterne” in chiave moderna. Un migliaio di persone presenti e un gruppo di artisti che, con costumi e uno scenario teatrale, hanno coinvolto i partecipanti a seguire un percorso tutto illuminato dove, ad ogni postazione prestabilita, c’erano ad attenderli un personaggio della favola da loro narrata, dal Babbo Natale agli Elfi alla Regina delle nevi.

Piccoli e grandi molto attenti ad ascoltare una storia suggestiva e magica, che parlava del Natale e dei doni, ma soprattutto il messaggio percepito è stato di pensare anche ai bambini meno fortunati. Per concludere la sfilata, nella piazza è stato allestito uno spettacolo con il fuoco formato da tre artisti e a fine performance i commercianti hanno offerto un rinfresco per tutti. Insomma un evento che, alla sua prima edizione, ha riscosso già un grande successo e che verrà ripetuto annualmente. Presenti anche il sindaco Fulvio Gazzola e il vice sindaco Fabio Sbraci. Si ringraziano per la riuscita della manifestazione, il Comune, Lumin’Arte di Magaton Sonia e i commercianti.