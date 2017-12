Diano Marina. Cresce l’attesa per l’imminente uscita del nuovo video del singolo di Simone Alessio “Musicamore”. Il giovane cantautore dianese dopo aver girato le scene del video clip, il 2 e il 3 dicembre presso il capannone della Famia Dianese, annuncia dalla sua pagina Facebook che verrà presentato molto presto, ufficialmente, nelle sale del comune di Diano Marina.

Come Simone Alessio aveva raccontato, a Riviera24, in una precedente intervista, con il video di questa canzone si farà un vero e proprio tuffo nel passato. Nelle prime immagini in anteprima di questo nuovo lavoro di Alessio, si respira aria di festa e c’è anche un anticipo di atmosfera carnevalesca. Il video, infatti è stato, interamente, girato presso il capannone della Famia Dianese, un’associazione no profit dove veniva organizzato e sono conservati i tradizionali carri del Carnevale di Diano Marina, che hanno fatto da scenografia “naturale”.

Nel video si partirà dal passato, con scene in bianco e nero, per poi ritornare ai giorni nostri con attraverso le immagini che esplodono in tripudio di musica e colori. Gli effetti speciali e altre scenografie, sono state create manualmente della troupe, quasi a ricordare il cinema artigianale di un tempo, proponendo un contrasto molto netto tra antico e moderno. Simone Alessio in questo originale progetto è stato coadiuvato da Carmine Esposito che ha sceneggiato e scritto il video e curato la scenografia, e le riprese video sono state affidate a Megan Stancanelli.

Un altro traguardo importante per la carriera artistica del giovane cantautore Alessio in un anno ricco di successi dopo il felice esordio, nel 2016, con la canzone dialettale “Mi e Ti”, brano dedicato ai nonni e a quella vita di altri tempi fatta di tradizione e gioie semplici e nel 2017 con il famoso singolo “Traccia di te”, che lo ha portato fino ad Area Sanremo.