Sanremo. L’impegno della presidente Gioia Lolli dei – Colori della Gioia – non si smentisce e grazie alla sua associazione, arriva dalla Sardegna, Ardauli (prov. Oristano), con le opere dell’artista Silvya Mascia, quasi laureanda nell’indirizzo Storico dei Beni Culturali.

Dal 4 al 31 gennaio all’Hotel Nazionale Sanremo, in Via Matteotti 3, vi sarà perciò la mostra personale Dalla Sardegna Silvya Mascia: “L’Arte, l’Identità e il Sentire di un’Artista””. L’inaugurazione sarà alle 19.

Nonostante la sua giovane età ha già ricevuto tanti premi e fatto mostre in tutta Europa. Le opere stigmatizzano il sentire dell’artista. Da non perdere le icone dei grandi personaggi come: Maria Callas, Grace Kelly ed Audrey Hepburn. Interessante è la riproduzione degli accessori dell’archeologia sarda del IV-III sec. a. C. apprese dall’Istituto d’Arte Carlo Conti di Oristano. Inoltre una casa di Moda degli Stati Uniti “Vida Design” ha confezionato una serie di abiti realizzati con materiali di alta qualità, che vengono venduti in tutto il mondo utilizzando i suoi disegni.