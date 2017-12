“Concerti degli auguri” dal Casinò alla città: il Trio dell’Orchestra Sinfonica il 29 dicembre sul terrazzo di Porta Principale

Sanremo. Una piacevole novità nell’ambito dei festeggiamenti natalizi della città e del Casinò di Sanremo. Ieri a partire dalle ore 18.30 il trio dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha proposto un concerto dedicato alla musica d’autore, classica e moderna, sul terrazzino di Porta principale. Le note di brani indimenticabili si sono diffuse intorno alla casa da gioco, colonna sonora unica per le due giornate natalizie, una vera novità per l’ubicazione dei musicisti. L’evento verrà ripetuto il 29 dicembre. Hanno presenziato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, il consigliere comunale Federico Carion, presidente della commissione speciale per l’orchestra Sinfonica e il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco.

“Dal balcone del nostro Casinò la musica arriva lontano”, dice Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco, “E diventa una colonna sonora unica perché composta da grandi professionisti, quali sono i maestri dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ringraziamo per la disponibilità e per aver subito accolto questa nostra iniziativa. Eventi come questo sono possibili solo attraverso un’importante sinergia condivisa. Ogni luogo del Casinò è un palcoscenico naturale, anche i nostri terrazzini di Porta Principale da cui si sono affacciati personaggi storici memorabili. Anche questo è un “biglietto” di auguri, che il Casinò con il Comune e la nostra prestigiosa Orchestra Sinfonica vogliono mandare a tutta la città e ai numerosi turisti che trascorreranno le festività sulla Riviera”.

Il concerto del trio dell’Orchestra Sinfonica tornerà venerdì 29 dicembre sempre sul terrazzo di Porta principale del Casinò del Sanremo.