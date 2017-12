Ceriana. Danneggia due veicoli, scappa, ma viene ripreso dalle telecamere. E’ successo ieri, tra le sei e le nove di mattina, sulla strada provinciale della Valle Armea, prima dell’ingresso meridionale del paese, molto vicino ad una fermata della corriera.

Da quello che si vede ne video che vi proponiamo, una vettura bianca (quasi certamente una Daihatsu Terios bianca a 5 porte), proveniente da sud, sbatte contro il muro alla sua sinistra per poi finire la sua corsa contro una Panda vecchio modello parcheggiata, che a sua volta rincula contro una berlina Mercedes blu. Entrambe le auto sono rimaste danneggiate. L’automobilista, che sembra aver fatto tutto da solo, è scappato e solo per fortuna non c’era nessuno ad attendere il mezzo pubblico alla fermata. Dalle immagini, purtroppo, non si vede la targa dell’auto con il pirata della strada alla guida. I carabinieri della locale stazione hanno già acquisito il filmato e stanno svolgendo indagini per risalire al proprietario.