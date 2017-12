Ceriana. I carabinieri della locale Stazione hanno identificato l’automobilista che ieri ha danneggiato due veicoli per poi scappare. Si tratta di un sanremese di 78anni proprietario di alcuni terreni in paese. L’incidente è successo ieri, verso le 10 di mattina, sulla strada provinciale della Valle Armea, prima dell’ingresso meridionale del paese, molto vicino ad una fermata della corriera.

Da quello che si vede ne video che vi proponiamo, una vettura bianca ( Daihatsu Terios bianca a 5 porte), proveniente da sud, sbatte contro il muro alla sua sinistra per poi finire la sua corsa contro una Panda vecchio modello parcheggiata, che a sua volta rincula contro una berlina Mercedes blu. Entrambe le auto sono rimaste danneggiate. L’automobilista, che sembra aver fatto tutto da solo, è scappato e solo per fortuna non c’era nessuno ad attendere il mezzo pubblico alla fermata.

L’autore del gesto, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, farà la constatazione amichevole con i proprietari dei veicoli danneggiati e verrà multato con 296 euro e 4 punti decurtati per “fuga in caso di incidente”