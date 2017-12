Carabinieri in grande uniforme per le strade di Sanremo: Natale all’insegna di sicurezza e tradizione

Sanremo. Una visione “insolita” per le strade della Città dei Fiori dove da Natale, fino a Capodanno, a garantire la sicurezza di cittadini e turisti ci sono i militari in grande uniforme del tenente Mario Boccucci, comandante della compagnia dei carabinieri dei Sanremo. Oltre dieci uomini in strada, in mezzo alle migliaia di persone che affollano il centro cittadino per gli ultimi acquisti o per una passeggiata tra un lauto pranzo e l’altro.

Non si vedono spesso pattuglie in grande uniforme: a tenere viva la tradizione dell’Arma, dopo quelli di Imperia, sono i carabinieri di Sanremo che, durante le feste vigileranno sull’incolumità pubblica indossando l’uniforme delle occasioni più importanti, composta da berretto rigido nero, giubba a doppio petto, cappotto, cravatta, sciarpa azzurra con decorazioni, sciabola con pendagli e dragona per gli ufficiali, decorazioni e sciabola con pendagli e dragona per i marescialli e decorazioni per il rimanente personale.