Sanremo. Il casinò di Sanremo, dopo aver proposto un anno di grandi eventi, a Capodanno si è superato con il suo calendario Vip. Gli ospiti del Casinò trascorreranno la fine dell’anno con Massimo Ghini e Jerry Calà, due attori tra i più famosi ed amati dal pubblico.

Jerry Calà, il re della comicità italiana, è di casa sul Roof Garden che lo “adora”. Sa sempre coinvolgere i clienti della Casa da Gioco, a cui dedicherà uno show pensato e scritto per creare una festa tra le più entusiasmanti. Si presenta con “Concert-Show una notte da libidine” citando uno dei suoi più famosi tormentoni.

Una tradizione per il Casinò salutare il nuovo anno a teatro con un grande protagonista del palcoscenico, affermato attore del piccolo e grande schermo, Massimo Ghini. “Un’ora di tranquillità” la piece in cartellone, inserita nella grande stagione teatrale del Casinò, è un testo esilarante, dove Ghini potrà esprimere anche la sua brillante comicità. Due gli appuntamenti questa sera 30 dicembre e il 31 dicembre, alle ore 21.30. Lo spettacolo del 31 dicembre è Sold Out mentre sono disponibili ancora posti per la rappresentazione di questa sera, 30 dicembre.

Domani, il 31 dicembre, al termine dello spettacolo verrà organizzato in sala Biribissi il tradizionale brindisi di fine anno. A tutti ospiti del teatro verrà distribuito un buono per tentare di sbaragliare la fortuna nelle sale del Casinò nella notte più magica dell’anno. Nelle sale tanti spettacoli a sorpresa con Masters of Magic. Cinque grandi ed affermati professionisti del mondo della “magia” intratterranno gli ospiti del Casinò con prestigi di close-up.

Il Casinò e il Comune di Sanremo festeggeranno a Pian di Nave alle 22.30 con turisti e residenti il Capodanno in piazza insieme a Paolo Belli e alla sua band. Ingresso libero.

“Dopo un calendario Vip annuale prestigioso con due eventi al mese, il Casinò doveva organizzare un Capodanno memorabile, in linea con i desiderata dei nostri clienti”- dice il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco – “Tre nomi prestigiosi: Jerry Calà sul Roof Garden per i nostri ospiti, Massimo Ghini nel teatro dell’Opera e per tutti a Pian di Nave Paolo Belli e la sua band. E’ un grande impegno che vede Comune e Casinò costantemente impegnati in una sinergia di forte valenza turistica, che ci auguriamo possa centrare le aspettative di tanti visitatori. Un investimento sull’immagine cittadina da capitalizzare anche nel tempo”.

“Il Casinò augura a tutti buone feste e lo fa con il nostro programma intenso di prestigiosi eventi – afferma il direttore generale, Giancarlo Prestinoni - “Abbiamo creato tre feste di fine anno per raggiungere il pubblico e i fruitori più diversi, tre proposte esclusive, che poche località possono presentare, finalizzate alla clientela della Casa da Gioco ma anche a tutta la città. La musica e l’intrattenimento sono il tema dominante, con l’auspicio di ben iniziare un anno propizio e fortunato. Abbiamo, infatti, preparato anche buoni gioco dedicati che verranno distribuiti per rendere ancor più magica l’ultima notte dell’anno“.

In tema di fortuna per tutto il periodo natalizio sino al 7 gennaio è aperto il concorso per le sale slot “la Musica si mette in gioco”. Chi punta alle slot machines e partecipa al concorso, può vincere i biglietti per seguire il Festival della Canzone 2018. Il Casinò mette in palio cinque coppie di biglietti per le cinque serate. Il regolamento su www.casinosanremo.it.

Masters of Magic a Capodanno

The Deceiver

Prestigiatore da più di 25 anni, si specializza inizialmente in micromagia, con la quale intrattiene il pubblico in diversi contesti aziendali come convention, inaugurazioni e lancio prodotti. Grazie all’elasticità e alla varietà di proposte che caratterizzano l’intrattenimento magico, l’artista lavora per le aziende più importanti, spaziando in vari settori: dall’ informatica ai vini, dal settore automobilistico a quello farmaceutico, dalle aziende produttrici di sigarette a quelle di dolciumi. Dopo aver “prestato“ le mani a diversi Spot Televisivi, l’artista sviluppa una conferenza-spettacolo sull’arte dei truffatori da strada e dei bari, uno studio che tuttora, a richiesta viene riportato in scena per quanti desiderino conoscere i retroscena e i segreti del gioco d’azzardo. L’artista ha inoltre acquisito una completa padronanza dell’arte delle ombre cinesi, figure realizzate con il solo uso delle proprie mani, ed è entrato così nella stretta cerchia di artisti in grado di esibirle con successo. Considerato uno tra i migliori esponenti italiani di Cartomagia e Close-up, grazie alla sua esperienza internazionale, alla perfezione delle sue tecniche e alla originale

presentazione dei suoi numeri, appositamente studiata per intrattenere un pubblico sia italiano che straniero.

The Dreamer

Il suo personaggio eclettico nasce dalla volontà di offrire a grandi e piccoli emozioni e divertimento,grazie alla fusione tra magia, giocoleria e clownerie allo scopo di strabiliare gli spettatori e dal tempo stesso di farli ridere interagendo direttamente con loro. Da oltre dieci anni si occupa di clown-terapia negli ospedali ed insegna l’arte della giocoleria nei Paesi in via di sviluppo. È stato eletto Campione del Mondo di Street Magic nel 2015, nello stesso anno partecipa anche al Talent Show “Tu Si Que Vales” conquistando il cuore del pubblico e dei giudici con un’esibizione semplicissima e molto emozionante

The Enchantress

È una delle artiste più complete del panorama internazionale. Di origine estone, inizia giovanissima la carriera come modella e fotomodella. Parla 6 lingue (estone madrelingua e russo, inglese, italiano correttamente, ma anche spagnolo e francese). Ha frequentato l’accademia d’arte drammatica, in cui ha sviluppato le sue doti artistiche anche nella recitazione e nel ballo. Si appassiona alla magia, e dimostra un talento naturale già nelle primissime esibizioni. Si è esibita in numerose performance visuali e magik stunt® ed è rinomata per la sua classe e il suo savoir-faire raffinato.

The Hurricane

Capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, ha scelto di dedicarsi all’arte dell’intrattenimento, seguendo un percorso formativo e professionale che si è rivelato un’avventura straordinaria. Fin da giovanissimo è entrato a far parte del Circolo Amici della Magia. Ha lavorato in tutta Italia, nei villaggi estivi con i suoi spettacoli per grandi e bambini, esperto di close-up, nel 2015 ha fatto un tour di conferenze con 27 date in 30 giorni in tutta italia dove ha insegnato magia nei migliori club magici d’Italia e tanto altro ancora.

The Mind Tricker

Fedele alla magia fin da piccolo, ha eseguito le sue migliori performance in tutti i congressi di magia più prestigiosi, strabiliando il pubblico. Dopo diversi anni di studi e ricerche nel campo dell’ipnosi in Italia e all’estero (Las Vegas,

San Diego, Londra), riesce a sviluppare uno stile totalmente personale ed esclusivo, permettendogli di conferire alle sue performance un tocco unico ed originale. Ad oggi può vantare di aver ipnotizzato, stupito e testato le sue tecniche con successo su centinaia di persone, liberando la loro immaginazione e le loro capacità creative.

Programma Capodanno

Sabato 30 dicembre 2017 – ore 21.30

Domenica 31 dicembre 2017 – ore 21.30 (Sold Out)

Teatro dell’Opera

Massimo Ghini

“Un’ora dì tranquillità”

di Floriano Seller

regia di Massimo Ghini

Domenica 31 Dicembre – Roof Garden (Sold Out)

Jerry Cala

Concert-Show

“Una serata da libidine”

Domenica 31 dicembre ore 21.00

Sale del Casinò

Sanremo Magic Festival

Domenica 31 Dicembre Pian di Nave ore 22.30 ingresso libero

Concerto di Capodanno in piazza

Paolo Belli e la sua band

Ore 24.00 Fuochi d’artificio

Sabato 6 gennaio 2018 -ore 21.15

Teatro dell’Opera

Serena Autieri

“La sciantosa. Ho scelto un nome eccentrico”

Scritto da Vincenzo Incenso

Regia Gino Landi

Sabato 6 gennaio ore 20.30 – Roof Garden

Discoinferno & Martina Nova

Il gruppo cult della disco music italiana.

Per prenotazione al Roof Garden tel 0184 505543

Biglietteria

Cassa del Teatro (ingresso da porta teatro): tel. 0184.595273

La vendita verrà effettuata sino a sabato 20 gennaio p.v.:

– regolarmente, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle h 16.00 alle 19.00

– tutti i giorni, dal 26 dicembre c.a. al 7 gennaio 2018, dalle h 16.00 alle 19.00

– nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00.

Prezzi dei biglietti

sabato 30 dicembre 2017 e Domenica 31 dicembre 2017

Platea -primo settore 40 €

Platea – secondo settore 35 €

Galleria 20 €

Il 31 dicembre agli spettatori verrà offerto un brindisi nella sala Biribissi.

Altri spettacoli della stagione:

Platea –primo settore 30 €

Platea –secondo settore 25 €

Galleria 15 €

Studenti ( galleria) 10 €

In occasione di tutti gli spettacoli della stagione si avrà in omaggio un buono per tentare la fortuna nelle sale del Casinò di Sanremo. Organizzazione Biglietteria Nidodiragno Produzioni Teatrali/Cooperativa CMC, Via Roma 128, Sanremo tel. 0184.544633 (da lunedì a venerdì ore 9-13 e 15-18) – e mail:staff@cooperativacmc.com