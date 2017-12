Capodanno Vip al Casinò di Sanremo insieme a Jerry Calà e Massimo Ghini

Sanremo. Il Casinò dopo aver proposto un anno di grandi eventi chiude in bellezza il 2017 con due spettacoli d’eccezione per il Capodanno Vip. Gli ospiti del Casinò trascorreranno la fine dell’anno con Massimo Ghini e Jerry Calà, due attori tra i più famosi ed amati dal pubblico. Jerry Calà, il re della comicità italiana, è di casa sul Roof Garden che lo “adora”. Sa sempre coinvolgere i clienti della Casa da Gioco, a cui dedicherà uno show pensato e scritto per creare una festa tra le più entusiasmanti. Si presenta con “Concert-Show una notte da libidine” citando uno dei suoi più famosi tormentoni.

Una tradizione per il Casinò salutare il nuovo anno a teatro con un grande protagonista del palcoscenico, affermato attore del piccolo e grande schermo, Massimo Ghini. “Un’ora di tranquillità” la piece in cartellone, inserita nella grande stagione teatrale del Casinò, è un testo esilarante, dove Ghini potrà esprimere anche la sua brillante comicità. Due gli appuntamenti il 30 e il 31 dicembre, alle ore 21.30. Lo spettacolo del 31 dicembre è Sold Out mentre sono disponibili ancora posti per la rappresentazione del 30 dicembre.

Il 31 dicembre, al termine dello spettacolo verrà organizzato in sala Biribissi il tradizionale brindisi di fine anno. A tutti ospiti del teatro verrà distribuito un buono per tentare di sbaragliare la fortuna nelle sale del Casinò nella notte più magica dell’anno. Durante il periodo natalizio hostess “Casinò” saranno presenti durante gli eventi cittadini. Nelle sale tanti spettacoli a sorpresa con i Maghi già apprezzati nel Sanremo Street Magic Festival. Il Casinò e il Comune di Sanremo festeggeranno a Pian di Nave alle 22.30 con turisti e residenti il Capodanno in piazza insieme a Paolo Belli e alla sua band. Ingresso libero.

Il Casinò inoltre, il 23 e il 29 dicembre propone “musica d’autore” con l’Orchestra Sinfonica dal suo storico terrazzo di Porta principale. A partire dalle 18.30 si potrà assistere all’esibizione del trio orchestrale impegnato in un repertorio classico e moderno. Un’altra novità per dire “Buone feste” alla città da parte del Casinò di Sanremo.

“Dopo un calendario Vip annuale prestigioso con due eventi al mese, il Casinò doveva organizzare un Capodanno memorabile, in linea con i desiderata dei nostri clienti”- dice Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco- “Tre nomi prestigiosi: Jerry Calà sul Roof Garden per i nostri ospiti, Massimo Ghini nel teatro dell’Opera e per tutti a Pian di Nave Paolo Belli e la sua band. E’ un grande impegno che vede Comune e Casinò costantemente impegnati in una sinergia di forte valenza turistica, che ci auguriamo possa centrare le aspettative di tanti visitatori. Un investimento sull’immagine cittadina da capitalizzare anche nel tempo”.

“Il Casinò augura a tutti buone feste e lo fa con il nostro programma intenso di prestigiosi eventi – afferma il direttore generale, Giancarlo Prestinoni – “Abbiamo creato tre feste di fine anno per raggiungere il pubblico e i fruitori più diversi, tre proposte esclusive, che poche località possono presentare, finalizzate alla clientela della Casa da Gioco ma anche a tutta la città. La musica e l’intrattenimento sono il tema dominante, con l’auspicio di ben iniziare un anno propizio e fortunato. Abbiamo, infatti, preparato anche buoni gioco dedicati che verranno distribuiti per rendere ancor più magica l’ultima notte dell’anno“.

In tema di fortuna per tutto il periodo natalizio sino al 7 gennaio è aperto il concorso per le sale slot “la Musica si mette in gioco”. Chi punta alle slot machines e partecipa al concorso, può vincere i biglietti per seguire il Festival della Canzone 2018. Il Casinò mette in palio cinque coppie di biglietti per le cinque serate. Il regolamento su www.casinosanremo.it .

PAOLO BELLI

Ritmo travolgente e un sound inconfondibile. Sono queste le “armi segrete” utilizzate da Paolo Belli per incantare il pubblico che da anni lo segue e che lo aspetta nelle piazze di tutta Italia. Fra i primi in Italia a proporre lo swing anche in TV, Paolo Belli ha ottenuto numerosi riconoscimenti e attestati di stima da parte di pubblico e critica, conquistando il cuore di tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Ed è il live sicuramente la dimensione ideale per il musicista e showman emiliano che in quasi 30 anni di carriera ha collezionato una quantità di spettatori non quantificabile in centinaia di concerti messi in scena. Grandi numeri giustificati dalla passione senza fine per il proprio mestiere e dalla grande carica di energia e positività che Paolo riesce a regalare assieme alla sua Big Band. Si tratta di una delle formazioni più affiatate ed eclettiche che la musica italiana possa vantare, un gruppo di musicisti professionisti che da anni interpreta in maniera magistrale ogni brano presentato nei concerti dal vivo così come nei teatri, nei club o negli studi televisivi, proponendo arrangiamenti sempre nuovi, frutto di ricerca e contaminazioni, che negli anni hanno contribuito a creare quello che viene ormai riconosciuto come il “sound alla Paolo Belli”.

Da anni impegnato su più fronti, Paolo Belli non smette di collezionare un successo dopo l’altro. Alla fortunatissima attività live nelle piazze, che lo porta ad esibirsi di fronte a centinaia di migliaia di persone ogni anno, affianca infatti quella di co-conduttore di ”Ballando con le Stelle”, uno dei programmi di maggior successo e più longevi di Rai 1 e quella di protagonista di “Pur di Fare Musica”, commedia teatrale che ha debuttato nel mese di novembre 2016 e che ha collezionato una serie di sold-out nei teatri di tutta Italia.

Il concerto di Paolo Belli è pura musica e divertimento, in un susseguirsi dei suoi più grandi successi insieme ai classici della musica italiana, con omaggi ad alcuni maestri che hanno influenzato la sua carriera. Uno show in cui ottima musica, fra swing, latin e pop, e grande voglia di stare insieme, formano un mix travolgente per coinvolgere il pubblico che, di canzone in canzone, diventa parte integrante dello spettacolo.

Paolo Belli

Dall’uscita, alla fine degli anni ’80, del suo primo album “Ladri di Biciclette” PAOLO BELLI ha tenuto centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, ed ha collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi. Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo, personaggi come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti dei varietà targati Rai1.

Programma Capodanno

Sabato 30 dicembre –alle 21.30

Domenica 31 dicembre – alle 21.30 (Sold Out)

Teatro dell’Opera

Massimo Ghini

“Un’ora dì tranquillità”

di Floriano Seller

regia di Massimo Ghini

Domenica 31 dicembre – Roof Garden (Sold Out)

Jerry Cala

Concert-Show

“Una serata da libidine”

Domenica 31 dicembre Pian di Nave alle 22.30 ingresso libero

Concerto di Capodanno in piazza

Paolo Belli e la sua band

Ore 24.00 Fuochi d’artificio

Sabato 6 gennaio 2018 -alle 21.15

Teatro dell’Opera

Serena Autieri

“La sciantosa. Ho scelto un nome eccentrico”

Scritto da Vincenzo Incenso

Regia Gino Landi

Sabato 6 gennaio ore 20.30 – Roof Garden

Discoinferno & Martina Nova

Il gruppo cult della disco music italiana.

Per prenotazione al Roof Garden tel 0184 505543