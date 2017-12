Capodanno sicuro a Imperia, vietata la vendita di bottiglie in vetro

Imperia. Il sindaco Carlo Capacci ha firmato un’ordinanza relativa alla sicurezza in occasione dei festeggiamenti per Capodanno 2017, in particolare per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego del vetro.

Viene fatto divieto su tutto il territorio del Comune di Imperia e a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto in contenitori di vetro a partire dalle 20 del 31 dicembre 2017 fino alle 8 del 1 gennaio 2018.

Viene quindi fatto divieto di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con lo stesso materiale. A tutti viene infine fatto divieto di detenere o abbandonare in luogo pubblico, bottiglie vuote, nelle date indicate.