Bordighera. Si è conclusa ieri sera un’altra giornata all’insegna della solidarietà in favore della piccola Aurora, la bimba di 16 mesi già operata più volte al cuore e bisognosa di altre cure mediche.

Al Palazzo del Parco, martedì 26 dicembre dalle 15 si è giocato ad una pesca di beneficenza con numerosi regali raccolti dalle organizzatrici dell’evento Laura Miscioscia e Paola Castellini. Per i più piccoli erano presenti le truccabimbi Valentina Pappalo e Betta Scarfone, che hanno mascherato con colori i piccini che insieme al “Duo Rinascimentale”, una coppia di “irriducibili romantici” su trampoli si sono fatti fotografare divertendo il pubblico.

Intorno alle 17.30 è iniziata la seconda parte della “Giornata per Aurora”: la tribute band di Zucchero, i “Vedo Nero”, capitanati da Angelo Farruggio – voce e chitarra , con Orlando Ioviero – basso, Viale Elvio – tastiere, Raffaele Lopasso – batteria, Mauro Brezzo – sax, Marco Ramoino – tromba, Davide Ramoino – trombone, Gianni Raspaldo – percussioni, per l’occasione presentati da Francesco Verrando (Franz), sul palco del teatro addobbato per le grandi occasioni da Colacito fiori, hanno dato inizio al concerto durato più di due ore , dove il pubblico accorso, regalando chi più e chi meno una donazione per la piccolina, ha finito per ballare e cantare insieme alla band le strofe delle canzoni più celebri.

La serata è stata resa possibile anche grazie alla supervisione da parte della protezione civile che come sempre in queste occasioni è sempre disponibile, ed in questo caso ancor di più , donando il loro compenso per la causa .