Bordighera. Circa quaranta persone hanno partecipato ieri sera alla serata in pizzeria organizzata dal gruppo Facebook “L’Antico sentiero del Beodo” allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla famiglia della piccola Aurora, la bimba di Bordighera di poco più di un anno, che soffre dalla nascita a causa di problemi cardiaci.

Il gruppo Facebook, fondato da Roberto De Nicola e Simone D’Alonzo, insieme all’amico e titolare della famosa pagina “Bordighera Amor mio”, Gianluca Gazzano, ha creato così un evento per contribuire alle spese sostenute dalla famiglia della bimba.

La serata si è svolta presso la pizzeria Desigual Star al civico 57 della via Romana. Oltre alla pizza e ad una tombolata, sono stati messi in vendita calendari con meravigliose foto d’epoca di Bordighera: anche in questo caso il ricavato sarà devoluto per la piccola Aurora.