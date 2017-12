Bordighera, panico in via Defisiu: uomo esplode colpi di fucile contro due persone e uccide un cane

Bordighera. Un uomo è sceso in strada e ha tentato di ferire due persone e ucciso un cane esplodendo nella loro direzione diversi colpi di fucile calibro 12 caricato a pallini. E’ successo intorno alle 14 del 24 dicembre in via Defisiu, traversa di via Pasteur, in zona Due Strade.

Ad evitare il peggio, come riferiscono testimoni oculari, è stato l’intervento dei carabinieri che hanno disarmato l’uomo. Per la bestiola raggiunta da almeno un proiettile, invece, non c’è stato nulla da fare.

Indagini sono in corso per risalire al movente alla base del gesto: resta da chiarire se l’uomo abbia sparato allo scopo di intimorire o se invece volesse davvero ferire, se non uccidere, i due rivali. Se questa ipotesi venisse confermata, per l’uomo, fermato dai carabinieri, scatterebbe l’accusa di tentato omicidio.