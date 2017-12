Bordighera. Era gremita la chiesa di Santa Maria Maddalena, lo scorso 19 dicembre, per dare l’ultimo saluto a Maria Rosa Zunino, moglie del “re delle angurie” Luigi Mambrin, morta a 76 anni dopo una vita spesa per la famiglia e per il lavoro nel chiosco dell’Arziglia.

Nella chiesa del centro storico si sono stretti intorno alla famiglia Mambrin tanti amici e conoscenti. La salma è stata scortata dagli alpini, che hanno salutato Maria Rosa sull’attenti in un picchetto d’onore presieduto da Ferruccio Poggi. Il padre di Maria Rosa, così come il figlio Flavio e il marito Luigi, infatti, hanno militato tra le file degli alpini.

di 5 Galleria fotografica Funerali Maria Rosa Mambrin









Al funerale era presente anche una delegazione del Sampdoria Club Bordighera Ventimiglia con il presidente Claudio Muraglia che ha portato un cuscino di rose rosse e un nastro con i colori della squadra di cui Maria Rosa, così come i suoi familiari, era tanto tifosa.

“Ringrazio tutte le persone che sono venute a salutare mia moglie e che erano davvero tantissime”, ha detto Luigi Mambrin, “Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto”.