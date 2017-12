“Bellezza@”, Paita: “Recupero di dieci tesori culturali liguri finanziato dai governo Renzi e Gentiloni”

Liguria. “Bellezza@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” è un progetto nato nel maggio 2016 – dichiara Raffaella Paita, capogruppo PD in Regione Liguria – quando il Governo Renzi decise di mettere a disposizione 150 milioni di euro per recuperare i luoghi culturali dimenticati del nostro Paese. I cittadini hanno così potuto segnalare un bene pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare. Una commissione poche settimane fa ha stabilito a quali progetti assegnare queste risorse. Abbiamo appreso con orgoglio e soddisfazione che molti dei progetti finanziati riguardano la Liguria:

- Palazzo Amati-Ingolotti-Cornelio a Castelnuovo Magra (SP)

– Chiesa di San Michele a Noli (SV)

– Cappella Madonna del Rosario sul Ponte Vecchio a Rossiglione (GE)

– “Le nostre radici”, allestimento per il Museo di Cultura Contadina di Montebruno (GE)

– Castello di Clavesana ad Andora (SV)

– Area archeologica di Donetta e Museo Archeologico Virtuale di Torriglia (GE)

– XIX Canto del Purgatorio (progetto) a Neirone (GE)

– Antico forno comunale a Carpasio (IM)

– Oratorio S. Antonio Abate a Mele (GE)

– Villa Maria a Quiliano (SV)

Un programma importante che si concretizza, anche nella nostra Regione, grazie all’operato dei governi Renzi e Gentiloni, per salvaguardare e custodire il nostro più grande patrimonio: la bellezza. Troverete ulteriori dettagli su http: //www.governo.it/articolo/bellezza-recuperiamo-i-luoghi-culturali-dimenticati/8734“- afferma Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria.