Bajardo. Un uomo anziano, Livio Raffa, che viveva da solo, è rimasto gravemente ferito nell’esplosione del suo appartamento al civico 34 di via San Salvatore, nei pressi del centro cittadino a pochi passi dall’ufficio postale del piccolo borgo alle spalle di Sanremo. Questa mattina, intorno alle 7,30, l’appartamento in cui viveva è stato completamente distrutto da un’esplosione dovuta alla fuga di gas da una bombola che l’anziano, di circa 70 anni, utilizzava per scaldarsi visto che Bajardo non è fornito da una rete di gas metano.

A soccorrere l’uomo sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, la Croce Rossa matuziana e l’elicottero Drago del 115. Sul posto anche i carabinieri con il tenente Mario Boccucci e i carabinieri forestali.

La violenza dell’esplosione è stata tale da mandare in frantumi tutte le vetrate del ristorante “Jolanda” sito ad una trentina di metri dall’appartamento sventrato. Sono migliaia le schegge di vetro che si sono riversate sulla strada, nel cuore del borgo. Mentre sarebbero tre le palazzine rimaste danneggiate dalla detonazione: oltre a quella dove è avvenuta l’esplosione, avrebbero riportato danni strutturali anche due abitazioni limitrofe, site al civico 35 e 36 di via San Salvatore.

“Sembrava una bomba”: così gli abitanti di Bajardo hanno descritto l’esplosione. Un boato fortissimo che li ha spinti ad uscire in fretta dalle loro case: è così che si sono accorti della tragedia e hanno allertato immediatamente i soccorsi. In un paese piccolo come Bajardo, tutti hanno subito capito che sotto le macerie di quel che resta dell’appartamento, era rimasto lui, Livio Raffa: un uomo anziano con difficoltà motorie tanto da esser costretto ad utilizzare il bastone per aiutarsi a camminare. Un uomo che, solo ieri sera, aveva chiamato i carabinieri perché alcuni ragazzini lo stavano importunando con dei petardi esplosi sotto le finestre di casa sua: un dispetto che nulla c’entra con la tragedia di questa mattina.