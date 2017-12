Bajardo. E’ stato estratto vivo dalle macerie che lo avevano sepolto Livio Raffa, l’anziano ferito nell’esplosione dovuta ad una bombola di gas nel suo appartamento al civico 34 di via San Salvatore, nel cuore del borgo alle spalle di Sanremo.

Tutto il paese era lì, in apprensione, per le sorti del settantenne, e quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dall’appartamento ridotto in cumuli di detriti, ad esplodere è stato un applauso, quello dei baiocchi che hanno ringraziato i soccorritori per l’immenso lavoro compiuto per salvare l’uomo.

“Sembrava una bomba”. I soccorritori hanno raggiunto l’abitato di Bajardo poco dopo le 7,30 quando i residenti hanno allertato i soccorsi dopo aver udito il boato generato dall’esplosione. Un boato fortissimo che li ha spinti ad uscire in fretta dalle loro case: è così che si sono accorti della tragedia e per tutta la mattina sono rimasti lì, insieme al sindaco Francesco Laura, per assistere ai soccorsi con il fiato sospeso per la sorte del loro concittadino. In un paese piccolo come Bajardo, tutti hanno subito capito che sotto le macerie di quel che resta dell’appartamento di via San Salvatore era rimasto lui, Livio Raffa: un uomo di 77 anni con difficoltà motorie tanto da esser costretto ad utilizzare il bastone per aiutarsi a camminare.

di 26 Galleria fotografica Appartamento sventrato da esplosione a Bajardo









Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ad un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo c’erano anche i carabinieri con il loro comandante, il tenente Mario Boccucci.

Un momento dei soccorsi

L’esplosione sarebbe dovuta alla fuga di gas da una bombola che l’uomo utilizzava per scaldarsi e cucinare, visto che Bajardo non è fornita di una rete di gas metano. La violenza dell’esplosione è stata tale da mandare in frantumi tutte le vetrate del ristorante “Jolanda” sito ad una trentina di metri dall’appartamento sventrato. Sono migliaia le schegge di vetro che si sono riversate sulla strada, nel cuore del borgo. “Attendo la relazione dei vigili del fuoco per dichiarare inagibili le abitazioni limitrofi”, ha dichiarato il sindaco Laura, “Dovrebbero essere una decina tra quelle di via San Salvatore e della retrostante via XX Settembre”. In nessuna di queste case ci sono, al momento, inquilini: per questo non ci sono state evacuazioni.

Francesco Laura, sindaco di Bajardo, sul luogo dell’esplosione