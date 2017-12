Badalucco, la befana artistica di “sconfinarte” all’Art-Gallery

Badalucco. Sabato 6 gennaio dalle 15.00 alle 17.30 presso l’Art-Gallery, si terrà la manifestazione con la Befana artistica di “Sconfinarte”, un pomeriggio per adulti e bambini.

Cosa è “Sconfinarte”? Un tempo in cui artisti diversi mettono a disposizione la propria arte per farla sperimentare a chi partecipa e lo fanno insieme, intrecciando tutte le arti. Tutti i partecipanti diventano artisti, artisti dell’incontro.

In questa occasione di “Sconfinarte” ci sarà la possibilità di toccare e sperimentare molti strumenti musicali soprattutto a percussione, di muoversi a ritmo nella danza performativa possibile per tutti senza alcuna previa preparazione specifica, di costruire piccoli strumenti musicali attraverso intrecci vegetali.

Ad animare il pomeriggio ci saranno quattro artisti del territorio, Paolo Lizzadro musicista e cantautore, Pino Rocca, artigiano – cestaio, Fabio Berto percussionista e artigiano della zucca, del gruppo “Artisti del Festival dei Boschi”.

Concluderà il pomeriggio la distribuzione di giochi per tutti i bambini presenti. Il contributo per la partecipazione di € 8,00 per singoli e di € 10,00 a famiglia è devoluto all’Associazione “Popoli in Arte” e aiuta a sostenere regolari incontri di art-educazione.