“Come abbiamo amministrato il Comune?”: il vice sindaco di Camporosso lancia sondaggio su Facebook

Camporosso. “Ci hanno chiesto come abbiamo amministrato il Comune quest’ultimo anno: ho voluto che a rispondere fossero i cittadini”. Lo ha dichiarato il vice sindaco di Camporosso Maurizio Morabito, che spesso utilizza i social network per interagire con i suoi concittadini. Questa volta lo ha fatto lanciando un sondaggio, nel quale chiedeva, da 1 a 10, di dare un voto all’amministrazione per il lavoro svolto nel 2017. I risultati? “Non ce li aspettavamo”, ha detto Morabito.

In circa quattro a rispondere alla richiesta del vice sindaco sono state oltre 70 persone: nessuna ha avuto parole negative per l’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Davide Gibelli e la media dei voti è quasi 10.

C’è chi ha assegnato un 10 tondo, chi un 9 e mezzo, chi un 8 “ma solo per spronarvi a fare ancora di più”. Chi addirittura un 11. Il voto più basso è stato un 7: pienamente sufficiente, in ogni caso.

I cittadini sembrano dunque pienamente soddisfatti, e non solo loro. A votare sono sono stati anche turisti e residenti in Comuni limitrofi che non hanno lesinato apprezzamenti nei confronti del Comune della val Nervia.