Al via l’operazione “Adotta un’ardesia” per poter restaurare il Duomo di Imperia

Imperia. La parrocchia di San Maurizio ha iniziato da alcuni anni un intervento manutentivo di risanamento che ha compreso la facciata, i campanili, la cupola e la copertura dell’abside con un investimento superiore a 1.200.000 euro, basandosi esclusivamente sulle proprie risorse e facendosi carico di un mutuo di 500 mila euro che grava pesantemente sulle finanze a disposizione. E’ scaturita l’esigenza di proseguire nei lavori di manutenzione del Duomo con una speciale campagna di raccolta fondi “Adotta una ardesia” con l’obiettivo di coinvolgere dei cittadini, privati, enti, scuole e associazioni per un’opera di restauro di uno dei monumenti più importanti della città e della regione.

Qualche mese fa le infiltrazioni di acqua piovana, tra l’altro, hanno causato il distacco di alcune parti dei rosoni in stucco che decorano l’intradosso della semicupola che copre la cappella della Madonna del Rosario. Si è dovuto provvedere con teli alla protezione di parte della navata laterale per non mettere in serio pericolo l’incolumità di fedeli e visitatori. Dunque si dovrà provvedere in lavori di manutenzione della copertura anche in aree non comprese nel budget originario, mettendo in previsione anche periodici monitoraggi per evitare poi di dover intervenire in emergenza. Ai donatori che decideranno di adottare almeno una ardesia è riservata una pergamena ricordo. Una lapide in marmo, apposta all’interno di una navata laterale, ricorderà i nomi dei donatori. Per contribuire è possibile versare denaro anche sul conto corrente Iban IT7010200810500000004516353