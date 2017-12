Ad Imperia il 6 e il 7 gennaio arriva la Befana

Imperia. In concomitanza con l’inizio dei saldi invernali, indetti dalla Regione Liguria il 6 e 7 gennaio 2018, ad Oneglia arriva la Befana. Potrete approfittare di grandi sconti in tutti i negozi delle vie del centro: via Bonfante, via San Giovanni, via BelgraPo, via Ospedale, via Monti, Galleria degli orti, via Amendola, Piazza San Giovanni.

Sarà un fine settimana con eventi di intrattenimento per bambini e saldi di ogni genere.

Il 6 gennaio, sotto i portici di via Bonfante, ci saranno espositori di oggettistica legata al mondo dell’ artigianato, negozi che offriranno grandissimi sconti in tutto il centro e prelibatezze provenienti da varie regioni italiane. Sempre nella giornata di sabato ci sarà Pilù, la Befana truccabimbi, Jessica sui trampoli che distribuirà caramelle a tutti i bambini e Pedro, il trampoliere che regalerà sconti per il Luna Park.

Il 7 gennaio proseguirà la manifestazione con Topolino itinerante che sarà disponibile per fare tanti selfies con tutti i bambini, ci saranno spettacoli con il performance-man Squilibrio e Jessica la trampoliera con sconti per il Luna Park.