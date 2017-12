A Vallecrosia arriva la “Befana dei sapori”, venerdì sul lungomare Marconi

Vallecrosia. “Aspettando la Befana” con i sapori locali a km 0 organizzata dall’Associazione “Gli Amici del Lungomare di Vallecrosia”. Una festa con l’amore e il profumo della Terra.

E’ in programma il 29 dicembre sul lungomare Guglielmo Marconi per l’occasione chiuso al traffico veicolare. Qui saranno allestite bancarelle, stand e laboratori che daranno vita ad un vero e proprio mercatino a km 0 laboratori con produttori locali che sveleranno i segreti delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione si svolgerà dalle 10,00 alle 19,00 IL Lungomare si trasforma in un calore sapore arte e musiche.

Sarà un’occasione unica per grandi e soprattutto i bambini per scoprire la natura e le bontà del territorio.