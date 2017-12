A Vallebona “Concerto di Natale” della Banda Musicale

Vallebona. Il 28 dicembre, alle 21.15, la Banda Musicale suonerà nel centro storico di Vallebona.

La banda si esibirà infatti in un concerto di Natale nell’Oratorio della Natività di Maria per immergere coloro che parteciperanno in un’atmosfera di festa e gioia. La cittadinanza è calorosamente invitata.