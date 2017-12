A Santo Stefano c’è “Il Cuore in Campo” per ricordare Luciano e Mario

Imperia. Tutto pronto al stadio “Nino Ciccione” di Imperia per “Il Cuore in Campo”, il torneo di calcio che vedrà scendere in campo cinque formazioni.

Un torneo natalizio organizzato in memoria di Luciano Calzia, il giovane arbitro imperiese scomparso nell’estate 2016, ma anche di Mario Dassi, anche lui imperiese, che portava in giro per il mondo lo striscione “Imperia c’è”. Il ricavato dell’incasso andrà in beneficenza all’associazione Luciano Calzia.

Le squadre protagoniste del torneo che inizierà alle 14 sono “Mario Dessi Friends”, “Borgo d’Oneglia”, “Amici di Lucio”, “Clamarc” e “Arbitri di Imperia”. Ad animare l’evento di Santo Stefano saranno dj Dome Di Lorenzo e la cantante India Giordano. L’ingresso sarà a offerta libera. Durante il torneo verranno messe all’asta alcune maglie di giocatori delle massime categorie nazionali.