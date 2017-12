A Imperia una serata di musica e poesia con i “Pezzi Fluttuanti”

Imperia. Giovedì sera alle 21 i “Pezzi Fluttuanti” organizzano una serata di poesia, musica e narrazione per festeggiare l’inaugurazione della libreria “L’Armadilla ” in via XX settembre 36 a Porto Maurizio.

L’iniziativa, dal titolo “Due nuovi e due usati” si terrà presso i locali della libreria a partire dalle 21.

Per l’occasione i “Pezzi Fluttuanti” saranno i “due nuovi” Andrea Scaramuzza ed Edoardo Lanzi, rispettivamente chitarra e violino, e i “due usati” Davide Scaramuzza e Renato Donati, voci narranti.