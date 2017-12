A Imperia un Capodanno con Francesco Baccini

Imperia. A Imperia, per la prima volta il «countdown» verso l’anno nuovo è in via Cascione.

Il centro storico di Porto Maurizio già dalle 15 di oggi alle 7 di domani resterà chiuso fino all’incrocio con piazza Mameli e Galleria Gastaldi.

«Aspettando in via il 2018» avrà inizio alle 21,30. Nell’area bimbi fino all’una ci saranno baby dance, trampolieri ae animazioni varie con Fortunello & Marbella, i due clown di passaggio. Sempre dalle 21,30 in via XX Settembre si potrà ascoltare il pop elettronico degli imperiesi Efem System, che hanno vari dischi all’attivo.

Alle 23, sulle balconata del teatro Cavour illuminata grazie ai fondi raccolti dai cittadini, è atteso il cantautore genovese Francesco Baccini con la sua band. Dalle 23,50 dance party con dj Tex (Enzo Testini). Il Civ Portomaurizio offrirà panettone, cioccolata e «pan fritu».